VÁŽNA NEHODA: Pri zrážke dvoch áut v Prešove sa zranil chodec

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Prešov 1. októbra (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel, ku ktorej došlo v utorok (30. 9.) popoludní na križovatke ulíc Okružná a Tkáčska v Prešove, sa ťažko zranil chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, 38-ročná vodička osobného auta narazila do osobného vozidla, ktoré viedla 41-ročná žena. „Vozidlo po zrážke prešlo na chodník, kde zachytilo 62-ročného chodca. Zrazený muž utrpel viacero zranení, ktoré si vyžiadajú niekoľkomesačné liečenie,“ povedala Ligdayová.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove podľa jej slov v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
