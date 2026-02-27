Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA SMEROM ZO ŽILINY: Pred tunelom sa zrazil kamión s autom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na mieste dopravnej nehody zasahuje šesť hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s dvomi kusmi techniky. Podľa informácií od hasičov zostal vodič osobného auta vo vozidle zakliesnený.

Autor TASR
Čadca 27. februára (TASR) - Čadčianski hasiči zasahujú v piatok popoludní pri tuneli Horelica, kde sa pred vjazdom do tunela smerom zo Žiliny zrazilo osobné auto s kamiónom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

