< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA SMEROM ZO ŽILINY: Pred tunelom sa zrazil kamión s autom
Na mieste dopravnej nehody zasahuje šesť hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s dvomi kusmi techniky. Podľa informácií od hasičov zostal vodič osobného auta vo vozidle zakliesnený.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čadca 27. februára (TASR) - Čadčianski hasiči zasahujú v piatok popoludní pri tuneli Horelica, kde sa pred vjazdom do tunela smerom zo Žiliny zrazilo osobné auto s kamiónom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste dopravnej nehody zasahuje šesť hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s dvomi kusmi techniky. Podľa informácií od hasičov zostal vodič osobného auta vo vozidle zakliesnený.
Na mieste dopravnej nehody zasahuje šesť hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s dvomi kusmi techniky. Podľa informácií od hasičov zostal vodič osobného auta vo vozidle zakliesnený.