VÁŽNA NEHODA V HUNCOVCIACH: Zasahujú všetky záchranné zložky
Obchádzka je možná z Kežmarku cez obce Ľubica a Vrbov.
Autor TASR
Huncovce 28. mája (TASR) - Cesta I/66 v obci Huncovce v okrese Kežmarok je po dopravnej nehode momentálne neprejazdná v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek. Obchádzka je možná z Kežmarku cez obce Ľubica a Vrbov.
