VÁŽNA NEHODA V KOŠICIACH: Jednu osobu museli resuscitovať
Na mieste sa nachádzajú aj dve maloleté osoby a jedna dospelá osoba.
Autor TASR
Košice 21. novembra (TASR) - K vážnej zrážke dvoch vozidiel došlo v piatok na Jantárovej ulici v Košiciach. Informovali o tom hasiči, ktorí na mieste zasahujú, s tým, že u jednej osoby prebieha kardiopulmonálna resuscitácia (KPR).
„Na mieste sa nachádzajú aj dve maloleté osoby a jedna dospelá osoba,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Záchranné zložky prosia vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie ich pokynov.
