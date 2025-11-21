Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA V KOŠICIACH: Jednu osobu museli resuscitovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na mieste sa nachádzajú aj dve maloleté osoby a jedna dospelá osoba.

Autor TASR
Košice 21. novembra (TASR) - K vážnej zrážke dvoch vozidiel došlo v piatok na Jantárovej ulici v Košiciach. Informovali o tom hasiči, ktorí na mieste zasahujú, s tým, že u jednej osoby prebieha kardiopulmonálna resuscitácia (KPR).

„Na mieste sa nachádzajú aj dve maloleté osoby a jedna dospelá osoba,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Záchranné zložky prosia vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie ich pokynov.

.

