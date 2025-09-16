Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
VÁŽNA NEHODA PRI KOŠICIACH: Na miesto smeruje aj vrtuľník

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Ide o dopravnú nehodu nákladného a osobného vozidla.

Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode medzi obcami Ďurkov a Ruskov v okrese Košice-okolie. Podľa predbežných informácií je na mieste jedna ťažko zranená osoba. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

„Ide o dopravnú nehodu nákladného a osobného vozidla. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník,“ povedal.


