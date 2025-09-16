< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA PRI KOŠICIACH: Na miesto smeruje aj vrtuľník
Ide o dopravnú nehodu nákladného a osobného vozidla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 16. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode medzi obcami Ďurkov a Ruskov v okrese Košice-okolie. Podľa predbežných informácií je na mieste jedna ťažko zranená osoba. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Ide o dopravnú nehodu nákladného a osobného vozidla. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník,“ povedal.
„Ide o dopravnú nehodu nákladného a osobného vozidla. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník,“ povedal.