< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA pri Zlatých Moravciach: Zranilo sa tam sedem ľudí
Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hosťovce 29. júla (TASR) - Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste III/1614 v katastrálnom území obce Hosťovce v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvotných informácií sa pri nehode zranilo sedem osôb, tri z nich boli prevezené na ošetrenie leteckou záchrannou službou. Úsek cesty je neprejazdný. O nehode informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície vodič vozidla BMW pravdepodobne išiel od obce Hosťovce smerom na Zlaté Moravce. Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prechode pravotočivou zákrutou prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim vozidlom VW Passat.
Vo vozidle BMW sa nachádzalo päť osôb, štyri z nich sa pri nehode zranili. Traja členovia posádky boli leteckou záchranou službou prevezení na ošetrenie. Vo vozidle VW Passat sa nachádzali tri osoby, podľa predbežných informácií sú všetky osoby z vozidla ošetrované.
Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Úsek cesty je momentálne neprejazdný. Premávka je v tomto úseku usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru a je vykonávaný odklon dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Podľa vyjadrenia polície vodič vozidla BMW pravdepodobne išiel od obce Hosťovce smerom na Zlaté Moravce. Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prechode pravotočivou zákrutou prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim vozidlom VW Passat.
Vo vozidle BMW sa nachádzalo päť osôb, štyri z nich sa pri nehode zranili. Traja členovia posádky boli leteckou záchranou službou prevezení na ošetrenie. Vo vozidle VW Passat sa nachádzali tri osoby, podľa predbežných informácií sú všetky osoby z vozidla ošetrované.
Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Úsek cesty je momentálne neprejazdný. Premávka je v tomto úseku usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru a je vykonávaný odklon dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.