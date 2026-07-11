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VÁŽNA NEHODA: V oravskej obci Breza sa zranilo šesť ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Doplnilo, že hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.

Autor TASR
Breza 11. júla (TASR) - Námestovskí hasiči zasahovali v sobotu popoludní pri dopravnej nehode troch osobných áut v obci Breza. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranilo šesť ľudí.

Hasičom bola nehoda na ceste III/2274 ohlásená krátko po 12.30 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
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