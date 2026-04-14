VÁŽNA NEHODA: V Rudníku sa ťažko zranilo dieťa na odrážadle
Autor TASR
Rudník 14. apríla (TASR) - V obci Rudník v okrese Košice-okolie došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa ťažko zranilo malé dieťa, pohybujúce sa na detskom odrážadle. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších zistení vošlo dieťa náhle do jazdnej dráhy osobného motorového vozidla. Vodička sa síce snažila zrážke zabrániť, no napriek tomu došlo k nárazu,“ dodala polícia.
Maloletý chlapec pri nehode utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenie, ktoré si vyžiada dlhší čas liečenia.
„Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho šetrenia,“ uviedla polícia.
