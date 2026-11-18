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VÁŽNA NEHODA V ŠAMORÍNE: Chodkyňu zrazil autobus, je ťažko zranená
Podľa doterajších informácií mal 50-ročný vodič autobusu pri výjazde z kruhového objazdu naraziť do chodkyne, ktorá v tom čase prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov.
Autor TASR
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Šamorín 18. novembra (TASR) - Šesťdesiattriročná chodkyňa utrpela ťažké zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu v skorých ranných hodinách na Kasárenskej ulici v Šamoríne. Narazil do nej autobus pri výjazde z kruhového objazdu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doterajších informácií mal 50-ročný vodič autobusu pri výjazde z kruhového objazdu naraziť do chodkyne, ktorá v tom čase prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. Vodič sa podľa polície plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.
Chodkyňa po zrážke spadla na vozovku a utrpela ťažké zranenia. Záchranári ju previezli do nemocnice v Bratislave. Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Chodkyni bude odobratý biologický materiál na účely znaleckého skúmania.
Poverený príslušník v súvislosti s nehodou začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Počas dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola premávka v danom úseku riadená policajtmi.
Podľa doterajších informácií mal 50-ročný vodič autobusu pri výjazde z kruhového objazdu naraziť do chodkyne, ktorá v tom čase prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. Vodič sa podľa polície plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.
Chodkyňa po zrážke spadla na vozovku a utrpela ťažké zranenia. Záchranári ju previezli do nemocnice v Bratislave. Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Chodkyni bude odobratý biologický materiál na účely znaleckého skúmania.
Poverený príslušník v súvislosti s nehodou začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Počas dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola premávka v danom úseku riadená policajtmi.