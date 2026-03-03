< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: V Žiari nad Hronom sa zrazil autobus s autom
Zakliesneného vodiča osobného vozidla hasiči podľa jej slov vyslobodzovali za pomoci hydrauliky a odovzdali záchrannej zdravotnej službe, ktorá zabezpečila jeho prevoz vrtuľníkom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žiar nad Hronom 3. marca (TASR) - Na Priemyselnej ulici v Žiari nad Hronom zasahovali v utorok predpoludním hasiči pri dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla. Nehoda si vyžiadala zranenie vodiča osobného vozidla, ktorý bol leteckými záchranármi transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Z polície uviedli, že na mieste nehody je doprava zastavená a tvoria sa kolóny.
Na mieste sa aktuálne tvoria kolóny a doprava je zastavená. „Na ceste je obmedzenie pre dopravnú nehodu, ktorú momentálne dokumentujú a odstraňujú jej následky,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že ihneď, ako to bude možné, sprejazdnia cestu aspoň v jednom jazdnom pruhu.
Cesta I/65 je po dopravnej nehode už prejazdná
Cesta I/65 za Žiarom nad Hronom v smere na Lehôtku pod Brehmi je po dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla už prejazdná. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.
Nehoda si vyžiadala zranenie vodiča osobného vozidla, ktorý bol leteckými záchranármi transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková doplnila, že v autobuse sa v čase nehody nachádzalo deväť cestujúcich, ktorí sa rovnako ako šofér autobusu pri nehode nezranili.
„Podľa doterajších zistení polície sa pod nehodu malo podpísať nesprávne otáčanie osobného auta, v dôsledku čoho došlo k jeho zrážke s autobusom,“ doplnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Vykonanou dychovou skúškou podľa jej slov u vodiča autobusu prítomnosť alkoholu vylúčili, u zraneného vodiča osobného auta bol nariadený odber krvi. Presná príčina nehody, ako aj všetky okolnosti jej vzniku sú podľa Kováčikovej predmetom ďalšieho objasňovania.
Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že 52-ročný vodič osobného auta utrpel pri zrážke rozsiahle poranenia viacerých častí tela. Leteckí záchranári z Banskej Bystrice ho po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu v kritickom stave transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Polícia v súvislosti s nehodou apeluje na vodičov, aby boli na cestách maximálne opatrní, plne sa venovali vedeniu vozidla a každý manéver vykonávali len vtedy, keď je to bezpečné a s dostatočným rozhľadom.
Na mieste sa aktuálne tvoria kolóny a doprava je zastavená. „Na ceste je obmedzenie pre dopravnú nehodu, ktorú momentálne dokumentujú a odstraňujú jej následky,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že ihneď, ako to bude možné, sprejazdnia cestu aspoň v jednom jazdnom pruhu.
Cesta I/65 je po dopravnej nehode už prejazdná
Cesta I/65 za Žiarom nad Hronom v smere na Lehôtku pod Brehmi je po dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla už prejazdná. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.
Nehoda si vyžiadala zranenie vodiča osobného vozidla, ktorý bol leteckými záchranármi transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková doplnila, že v autobuse sa v čase nehody nachádzalo deväť cestujúcich, ktorí sa rovnako ako šofér autobusu pri nehode nezranili.
„Podľa doterajších zistení polície sa pod nehodu malo podpísať nesprávne otáčanie osobného auta, v dôsledku čoho došlo k jeho zrážke s autobusom,“ doplnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Vykonanou dychovou skúškou podľa jej slov u vodiča autobusu prítomnosť alkoholu vylúčili, u zraneného vodiča osobného auta bol nariadený odber krvi. Presná príčina nehody, ako aj všetky okolnosti jej vzniku sú podľa Kováčikovej predmetom ďalšieho objasňovania.
Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že 52-ročný vodič osobného auta utrpel pri zrážke rozsiahle poranenia viacerých častí tela. Leteckí záchranári z Banskej Bystrice ho po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu v kritickom stave transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Polícia v súvislosti s nehodou apeluje na vodičov, aby boli na cestách maximálne opatrní, plne sa venovali vedeniu vozidla a každý manéver vykonávali len vtedy, keď je to bezpečné a s dostatočným rozhľadom.