VÁŽNA NEHODA: Vodič narazil do stromu, na mieste zomrel
Náraz bol mimoriadne silný, vozidlo ostalo úplne zničené.
Autor TASR
Dunajská Streda 7. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko Dunajskej Stredy prišiel o život 52-ročný vodič motorového vozidla. Nehoda sa stala v sobotu približne o 13.30 h na ceste III/1406. Šofér z doposiaľ neistených príčin zišiel z cesty a narazil do stromu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Náraz bol mimoriadne silný, vozidlo ostalo úplne zničené. Vodič pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
