Streda 25. marec 2026
VÁŽNA NEHODA: Vodič sa pri Trebišove prevrátil do priekopy

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Vodič utrpel vážne poranenia hlavy.

Autor TASR
Kráľovský Chlmec 25. marca (TASR) - K vážnej dopravnej nehode došlo na ceste I/79 v okrese Trebišov. Vodič osobného motorového vozidla smeroval od Kráľovského Chlmca na obec Svätuše, pričom sa z doposiaľ nezistených príčin s vozidlom prevrátil do priekopy. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič utrpel vážne poranenia hlavy, je pri vedomí a komunikuje,“ uviedla polícia.

Pri prejazde týmto úsekom treba rátať so zdržaním a zvýšiť opatrnosť. Polícia žiada o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.
