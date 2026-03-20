VÁŽNA NEHODA: Nákladné auto zrazilo desaťročné dievča

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Autor TASR
Veľký Krtíš 20. marca (TASR) - Pri piatkovej dopravnej nehode v obci Pôtor vo Veľkokrtíšskom okrese sa vážne zranilo desaťročné dievča. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Spresnila, že dievča vyšlo spoza autobusu na priechod pre chodcov. Tam ju zrazilo nákladné auto, ktoré prevážalo drevo.

„Dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom,“ objasnili policajti. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

.

