VÁŽNA NEHODA: Nákladné auto zrazilo desaťročné dievča
Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Veľký Krtíš 20. marca (TASR) - Pri piatkovej dopravnej nehode v obci Pôtor vo Veľkokrtíšskom okrese sa vážne zranilo desaťročné dievča. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že dievča vyšlo spoza autobusu na priechod pre chodcov. Tam ju zrazilo nákladné auto, ktoré prevážalo drevo.
„Dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom,“ objasnili policajti. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
