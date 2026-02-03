Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA: Zrážka dvoch áut si vyžiadala zranenie

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby si zraneného prevzali zdravotní záchranári.

Autor TASR
Hradište 3. februára (TASR) - Zrážka dvoch osobných áut v pondelok (2. 2.) ráno v Hradišti (okres Partizánske) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Pri dopravnej nehode zasahovali hasiči z Partizánskeho. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom informovalo v utorok na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, preverili zdravotný stav účastníkov dopravnej nehody a zranenej osobe ihneď poskytli predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby si zraneného prevzali zdravotní záchranári,“ uviedol HaZZ.

Príslušníci HaZZ na vozidlách podľa neho vykonali protipožiarne opatrenia a po zdokumentovaní udalosti políciou asistovali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov na vozidlá odťahovej služby, po čom z vozovky odstránili ďalšie následky dopravnej nehody.
