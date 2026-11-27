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VÁŽNA NEHODA: Po zrážke štyroch nákladiakov a auta uzatvorili D2 do ČR
K nehode došlo približne o 00.35 h pri odpočívadle Stupava smerom do Malaciek. Zranené osoby boli prevezené do nemocnice.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Na diaľnici D2 za Bratislavou došlo v noci na piatok k vážnej dopravnej nehode štyroch nákladných áut a jedného osobného vozidla. Utrpeli pri nej zranenia dve osoby. Diaľnica v smere do Česka je uzatvorená. Doprava je odkláňaná cez diaľničný privádzač D4 a Stupavu. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
K nehode došlo približne o 00.35 h pri odpočívadle Stupava smerom do Malaciek. Zranené osoby boli prevezené do nemocnice. „Presné príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby využili obchádzkovú trasu a pri prejazde dotknutým úsekom dbali na zvýšenú opatrnosť.
Zelená vlna STVR hlási, že vodiči sa na obchádzkovej trase cez Stupavu aktuálne zdržia okolo 40 minút.
K nehode došlo približne o 00.35 h pri odpočívadle Stupava smerom do Malaciek. Zranené osoby boli prevezené do nemocnice. „Presné príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby využili obchádzkovú trasu a pri prejazde dotknutým úsekom dbali na zvýšenú opatrnosť.
Zelená vlna STVR hlási, že vodiči sa na obchádzkovej trase cez Stupavu aktuálne zdržia okolo 40 minút.