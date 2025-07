NOČNÁ NEHODA KAMIÓNU NA D2: Smerom do Bratislavy hlásia kolóny

Bratislava 9. júla (TASR) - Na diaľnici D2 smerom do Bratislavy treba v stredu počítať s dopravným obmedzením. Pre odstraňovanie nehody je prejazdný iba ľavý jazdný pruh diaľnice. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„V čase okolo 3.00 h v úseku 45. kilometra diaľnice D2 v smere do Bratislavy v úseku medzi Lozornom a Stupavou zišlo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky a následne narazilo do mostného piliera. K zraneniu vodiča ani iných účastníkov cestnej premávky nedošlo. Z dôvodu odstraňovania následkov nehody, ako aj jej dokumentovania je v súčasnosti prejazdný iba ľavý jazdný pruh diaľnice v uvedenom úseku,“ ozrejmila polícia.



Vodičov v tejto súvislosti vyzýva k zvýšeniu opatrnosti pri prejazde úsekom. V prípade, ak je to možné, aby na prejazd využili alternatívnu trasu.