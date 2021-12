Na Chopku vážne spadol 15-ročný snoubordista, odvážali ho vrtuľníkom

Demänovská Dolina 22. decembra (TASR) – Pri páde na zjazdovke sa v stredu na severnej strane Chopka v Demänovskej Doline vážne zranil 15-ročný snoubordista. Utrpel poranenie chrbtice a panvy. Pomáhali mu horskí i leteckí záchranári.



Ako informovali horskí záchranári na sociálnej sieti, zranený chlapec dostal na mieste nehody neodkladnú prvú pomoc. Podali mu medikamentóznu liečbu, založili fixačný imobilizačný panvový pás a uložili ho do vákuového matraca. Do príletu záchranárskeho vrtuľníka horskí záchranári transportovali chlapca na Priehybu. "Tu bol zranený chlapec naložený na palubu vrtuľníka," konkretizovali. Dopravili ho do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.