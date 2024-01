Lyžiara s vážnym poranením hlav odviezol do nemocnice vrtuľník

Žiar 24. januára (TASR) - Vážne zranenému 59-ročnému lyžiarovi zo Slovenska pomáhali v stredu v stredisku Žiar-Dolinky na Liptove horskí záchranári. Do nemocnice ho previezol vrtuľník. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.



Lyžiar utrpel po náraze do pevnej prekážky závažné poranenia hlavy, hornej aj dolnej končatiny. HZS pacienta vyšetrila, poskytla mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravila ho na transport z lyžiarskeho strediska. "Vzhľadom na rozsah zranení bola o súčinnosť požiadaná aj posádka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu. Tá pacienta v stabilizovanom stave previezla do nemocničného zariadenia," uvádzajú horskí záchranári.



Počas ošetrovania 59-ročného muža si v rovnakom lyžiarskom stredisku privodila zranenie aj 44-ročná Slovenka. Horskí záchranári ju ošetrili a odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.