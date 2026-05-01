Väznica v Dubnici nad Váhom spúšťa pekáreň, zamestná odsúdených
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 1. mája (TASR) - Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom spúšťa pekáreň, ktorá posilní zamestnávanie odsúdených a prispeje k ich resocializácii. Moderné pracovisko bude od tohto roka zabezpečovať výrobu chleba a pečiva nielen pre Dubnicu nad Váhom, ale aj pre okolité ústavy. Tým spojí sociálny rozmer výkonu trestu s efektívnym hospodárením štátu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informuje na svojom webe.
Aktuálne pekárenská výroba slúži prednostne pre potreby ústavu v Dubnici nad Váhom. Po ukončení skúšobnej prevádzky Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov - od mája sa začne piecť aj pre Ilavu, následne pre Trenčín a Žilinu. Reálna kapacita pekárne je približne 450 bochníkov chleba a 1200 rožkov denne v dvoch pracovných zmenách, v ktorých je dokopy zaradených do práce desať odsúdených.
Spustenie novej pekárne predstavuje podľa MS významný krok k modernému a efektívnemu väzenstvu, ktoré kladie dôraz na pracovnú integráciu odsúdených, zodpovedné hospodárenie a podporu ich návratu do spoločnosti ako aktívnych občanov.
ZVJS dlhodobo rozvíja systém zamestnávania obvinených a odsúdených prostredníctvom vnútorných prevádzok zabezpečujúcich chod ústavov a stredísk vedľajšieho hospodárstva v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Tieto strediská fungujú formou vlastnej výroby a poskytovania prác a služieb, čím spájajú resocializačný rozmer s hospodárskou efektívnosťou. „Vlastné výroby pokrývajú požiadavky zboru, ale aj iných odberateľov hlavne zo štátnych organizácií. Strediská šitia napríklad zabezpečujú odevné zvršky, tie zamerané na kovovýrobu a stolárske dielne napĺňajú požiadavky na vybavenie ciel a priestorov ústavov,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Práve rozširovanie takýchto vlastných výrobných kapacít je jedným z hlavných cieľov Revidovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 - 2030, ktorá počíta aj s posilnením pekárenskej výroby vo viacerých ústavoch. „Doteraz jediná pekáreň v zbore bola zriadená pred desaťročiami v ústave Leopoldov a počas tohto dlhého obdobia mnohokrát dokázala svoju opodstatnenosť,“ doplnil generálny riaditeľ ZVJS Ľubomír Klištinec.
Na realizáciu cieľa koncepcie bol po dôkladnom posúdení vybraný existujúci objekt v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom. Na základe verejného obstarávania boli dodané a namontované moderné strojno-technologické zariadenia, pričom stavebné, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce boli z veľkej časti vykonané svojpomocne - za aktívnej účasti zamestnancov a príslušníkov zboru spoločne s odsúdenými. Celkové náklady na zriadenie novej pekárne dosiahli 357.659,12 eura.
Zamestnávanie väznených osôb patrí podľa MS medzi nástroje ich resocializácie a prípravy na návrat do bežného života. „Práca pomáha odsúdeným udržiavať a rozvíjať pracovné návyky, získavať finančné prostriedky na úhradu nákladov výkonu trestu, výživného či iných záväzkov a zároveň prispieva k znižovaniu rizika recidívy po prepustení,“ dodali z rezortu spravodlivosti.
