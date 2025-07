VEĽKÝ POŽIAR: Z horiacej bytovky v Brusne zachránili muža v bezvedomí

Brusno 4. júla (TASR) - V obci Brusno v Banskobystrickom okrese došlo vo štvrtok (3. 7.) v noci k požiaru v bytovom dome. Museli z neho evakuovať 13 ľudí. Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



K požiaru bytu privolali hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ. „Policajti po príchode na miesto našli pred bytom v dyme ležať muža v bezvedomí, ktorého okamžite preniesli do bezpečia a poskytli mu prvú pomoc. Následne ho prevzali do opatery záchranári, ktorí ho vo vážnom stave odviezli do nemocnice. Ošetrenie potrebovali aj zasahujúci kolegovia, ktorí sa nadýchali splodín horenia,“ uviedla polícia.



V dôsledku požiaru došlo k obhoreniu zariadenia bytu a k zadymeniu spoločných priestorov. Podľa zisťovateľa príčin vzniku požiarov nie je vylúčené cudzie zavinenie.