V Banskej Bystrici sa začalo očkovanie učiteľov

Banská Bystrica 20. februára (TASR) – Spolu 1000 učiteľov by malo v priebehu tohto víkendu zaočkovať dočasné očkovacie centrum, ktoré vzniklo v spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zdravotníckeho zariadenia Novamed. Kraj zároveň avizoval, že očkovacie centrá v spádových okresných mestách je pripravený spustiť od marca.



„Počas tohto víkendu bude zaočkovaná tisícka učiteľov, ktorým vakcína poskytne lepšiu ochranu pred novým koronavírusom. Je nesmierne dôležité, aby sme dokázali využiť na boj proti pandémii vedu a vedecké poznatky, medzi ktoré očkovanie jednoznačne patrí,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.



Doplnil, že spolu s mestom Banská Bystrica pre centrum zabezpečili dobrovoľníkov a priestory vybavili zrozumiteľným a prehľadným značením. „Podieľali sme sa na zabezpečení funkčných informačných systémov a na ich prepojení s Národným centrom zdravotníckych informácií. Tiež sa staráme o hygienické a bezpečné prostredie pre personál i všetkých, ktorí sa očkovania zúčastnia,“ ozrejmil Lunter.



Podľa riaditeľky spoločnosti Novamed Ľubice Finďovej na očkovanie vyčlenili päť tímov, pričom každý má jedného lekára a jednu sestru. „Na zabezpečenie plynulosti očkovania, sledovanie zaočkovaných klientov a riešenie komplikácií bude prítomný rozsiahly tím zdravotníkov aj administratívnych pracovníkov z vedenia firmy,“ avizovala.



Podpredseda BBSK Ondrej Lunter na margo očkovania uviedol, že kraj naďalej pracuje na spustení desiatky očkovacích centier v okresných mestách. Tie je BBSK pripravený otvoriť od začiatku marca, ak ich vstup do zariadení očkovacieho systému umožní ministerstvo zdravotníctva a bude dostatok vakcín. Kraj doteraz zaregistroval desiatky zdravotníkov, ktorí majú pri očkovaní pomôcť.



„Chcel by som poprosiť všetkých lekárov a zdravotné sestry, ktorí s registráciou váhajú, aby sa stali našimi hrdinami. Len oni nám všetkým môžu pomôcť vyhrať boj s pandémiou, odľahčiť nemocnice, rozbehnúť ekonomiku a umožniť deťom, aby sa vrátili do škôl,“ uzavrel Ondrej Lunter.