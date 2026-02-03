< sekcia Regióny
Včelári z OZ Zoborské včely vlani pripravili aktivity pre stovky detí
Včelnicu navštívilo viac ako 600 detí z nitrianskych materských i základných škôl.
Autor TASR
Nitra 3. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Zoborské včely v Nitre pripravilo v uplynulom roku rôzne vzdelávacie exkurzie a aktivity pre stovky detí, ktoré navštívili edukačnú včelnicu. Ako informovali jeho členovia, rok 2025 priniesol množstvo podujatí pre záujemcov o včelárstvo i pre verejnosť.
Včelnicu navštívilo viac ako 600 detí z nitrianskych materských i základných škôl. „Využili sme takmer každý termín, ktorý nám počasie dovolilo. Okrem toho sme pripravili dve podujatia pre verejnosť aj v mestskej včelnici v Zoborských kasárňach na Martinskom vrchu. Priložili sme tiež ruku aj k organizácii tretieho ročníka Včelárskych slávností,“ pripomenulo OZ.
Vlani okrem toho úspešne ukončilo celoročný včelársky krúžok desať nových včelárov. „S údržbou a rozvojom včelníc nám pomáhali skvelí dobrovoľníci, rozbehli sme spoluprácu aj s podnikom Jaguar Land Rover založením ich vlastnej včelnice. Popritom sme sa intenzívne pripravovali na náš doteraz najväčší projekt, ktorým je výstavbu celoročného Educentra. Pôjde o moderný priestor určený na exkurzie, prezentácie a environmentálne workshopy,“ doplnilo OZ Zoborské včely.
Včelnicu navštívilo viac ako 600 detí z nitrianskych materských i základných škôl. „Využili sme takmer každý termín, ktorý nám počasie dovolilo. Okrem toho sme pripravili dve podujatia pre verejnosť aj v mestskej včelnici v Zoborských kasárňach na Martinskom vrchu. Priložili sme tiež ruku aj k organizácii tretieho ročníka Včelárskych slávností,“ pripomenulo OZ.
Vlani okrem toho úspešne ukončilo celoročný včelársky krúžok desať nových včelárov. „S údržbou a rozvojom včelníc nám pomáhali skvelí dobrovoľníci, rozbehli sme spoluprácu aj s podnikom Jaguar Land Rover založením ich vlastnej včelnice. Popritom sme sa intenzívne pripravovali na náš doteraz najväčší projekt, ktorým je výstavbu celoročného Educentra. Pôjde o moderný priestor určený na exkurzie, prezentácie a environmentálne workshopy,“ doplnilo OZ Zoborské včely.