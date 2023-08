Včelárska nedeľa v Zlatovciach priblížila minulosť i súčasnosť remesla

Trenčín 20. augusta (TASR) - Tohtoročná včelárska sezóna patrí za posledných 20 rokov k tým najslabším. Problémy spôsobilo počasie i postupne meniaca sa klíma. Zhodnotil to v nedeľu pre TASR tajomník Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) v Trenčíne Andrej Noga počas podujatia Včelárska nedeľa, ktorú pripravili včelári pre verejnosť v trenčianskych Zlatovciach a priblížila minulosť i súčasnosť tohto tradičného remesla.



"Nástup jari bol dosť vlhký, včely nestačili využiť ani znášky z ovocných stromov, pri repke bolo chladnejšie počasie. Počas zimy v januári nám agát zmrzol," načrtol Noga.



Medovicové medy tento rok podľa neho skoro vôbec nebudú alebo ich bude minimálne percento. "Ide vlastne o lesné medy, kde vlastne ani vošky neboli. Dokonca aj lipa nám tento rok ani nemedovala, úroda z lipy bola veľmi slabá. Medovica z lipy nebola vôbec," ozrejmil.



Včelárov v súčasnosti podľa Nogu najviac trápia hlavne choroby, klieštik varroa destructor v kombinácii s vírusmi vo väčšej miere oslabuje včelstvá. "Posledné roky bývajú hromadné úhyny, v Českej republike aj na úrovni 50 percent, u nás na úrovni 15 až 20 percent. Rovnako je problémom i meniaca sa klíma," vysvetlil Noga.



Včelári sa však podľa neho nevzdávajú, včelárstvo je totiž životný štýl. "Aj ja som mal v minulosti úhyny včelstiev, tiež som sa poučil z chýb, ktoré som robil. Musíme sa včelám venovať," poznamenal.



Nultým ročníkom podujatia Včelárska nedeľa sa včelári snažili dostať do povedomia svoje tradičné remeslo a zvýšiť tak hodnotu svojej práce i práce včiel, skonštatoval tajomník ZO SZV v Trenčíne.



Návštevníci mohli v kultúrnom stredisku v Zlatovciach podľa neho vidieť staré úle i nové technológie. "Máme tu i včelí úľ, ktorý sa približuje k api domčekom, kde je možnosť inhalovať vzduch a liečiť sa včelími produktami," vyzdvihol Noga. Ľudia mohli tiež navštíviť stánky so včelími produktami, vypočuť si prednášku Jaroslava Gaspera z Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, o včelárstve mohli i diskutovať. Pre deti organizácia pripravila i tvorivé dielne, mohli si ozdobiť perník, vyrobiť sviečku, stĺcť si rámik. "Aby videli, o čom je včelárske remeslo, že včelár je trochu i stolárom a maliarom," dodal tajomník ZO SZV v Trenčíne.







Trenčianska včelárska organizácia patrí medzi najväčšie na Slovensku, má 470 členov.