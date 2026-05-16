Včelárske slávnosti dážď neovplyvnil, presunú sa do krytých priestorov
Autor TASR
Nitra 16. mája (TASR) - V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre sa začali Včelárske slávnosti. Štvrtý ročník podujatia je určený nielen pre včelárov, ale aj širokú verejnosť. Organizátori presunuli program slávností do krytých priestorov, takže ich nenarušil ani dážď, informovala Katarína Moravcová z výstaviska Agrokomplex, v areáli ktorého sa múzeum nachádza.
Návštevníci sa počas podujatia dozvedia všetko o živote včiel. Súčasťou sprievodného programu sú remeselné trhy, zážitkové degustácie medu a medoviny i ukážky medobrania. Záujemcovia môžu absolvovať prehliadku skanzenu, tematické tvorivé dielne i jazdu vlakom Nitrianskej poľnej železnice. Pre deti sú určené Montessori aktivity, maľovanie na tvár, výroba sviečok, maľovanie s modelármi i divadielko Včielka Elka.
Počas Včelárskych slávností odovzdá Slovenský zväz včelárov ceny víťazom 4. ročníka súťaže Pribinov pohár o najlepšiu medovinu. Celkovo bolo prihlásených 25 vzoriek medoviny. Víťaznú medovinu, Ochutenú korenenú 2023, vyrobil Róbert Hustý zo Slovenskej Novej Vsi. Tesne za ním sa umiestnil Marek Bilik z Čabu s Ochutenou levanduľovou 2024. Tretie miesto získal Ján Hrubša z Letničia za Tradičnú archívnu 2016.
