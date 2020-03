Včeliu záhradu v Prievidzi chcú ochranári rozšíriť o výučbu pre deti

Prievidza 14. marca (TASR) - Ochranári chcú rozšíriť včeliu záhradu na Duklianskej ulici v Prievidzi. Pribudnúť by tam mali prvky na interaktívnu výučbu detí, ktoré ju navštevujú. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) v Prievidzi chce svoj projekt financovať z externých zdrojov.



"V tomto roku by sme chceli pokračovať v projekte vybudovaním včelej záhrady pre deti, aby si spojili teoretické učivo, ktoré majú v druhom ročníku, s praktickými ukážkami tak, aby videli včelí život v priamom prenose," načrtla členka ZO SZOPK Jana Hvojniková.



Nahliadnuť do života včely medonosnej by mali deti, ale i dospelí prostredníctvom veľkorozmerného skleneného úľa so vstupnou drevenou stavbou. Ochrancovia tam chcú nasadiť menšiu včeliu rodinu. "Deti uvidia, ako včely pracujú, budú mať možnosť rozlíšiť robotnice, trúdy, možno i matku," priblížila Hvojniková.



Včeliu záhradu na Duklianskej ulici zriadili prievidzskí ochranári v roku 2018. Včely tam žijú v troch úľoch pomenovaných Koloman, Mária a Bartolomej. Financie na svoj projekt chcú ochranári získať z grantového programu jednej z bánk.