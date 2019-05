Veľký Cetín prosperuje, počet obyvateľov stúpa

Citaristi a vinári

Vinársky skvost

Veľký Cetín 11. mája (TASR) – Blízkosť a dobrá dostupnosť do väčších miest a pekná krajina obklopená vinohradmi spôsobili, že obec Veľký Cetín v okrese Nitra postupne rastie. Od posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 sa počet jej obyvateľov zvýšil z 1604 na viac ako 1760.Veľký Cetín sa nachádza iba 16 kilometrov od Nitry, 12 kilometrov od Vrábeľ a 30 kilometrov od Nových Zámkov. Podľa slov starostu Františka Mészárosa pribudlo v obci niekoľko nových štvrtí s desiatkami rodinných domov.„V rokoch 2007 a 2008 sme pripravili územie s 39 stavebnými parcelami, ktoré sa nám už postupne zapĺňa. Vuviedol Mészáros.Obec reaguje na pribúdajúcu výstavbu novými investíciami. Jednou z najväčších je postupné dobudovanie kanalizácie a výstavba čistiarne odpadových vôd. V prvej etape bude preinvestovaných 350 000 eur. Celkové náklady však starosta odhaduje na 3,8 milióna eur.vysvetlil starosta.Na kanalizáciu by mali ísť predovšetkým dotácie z Environmentálneho fondu. Na ďalšie investície sa obci darilo získavať peniaze hlavne z fondov Európskej únie.skonštatoval Mészáros.Obci sa podarilo zrekonštruovať aj základnú školu, v ktorej sa stále darí udržať všetkých deväť ročníkov.dodal Mészáros.Obec Veľký Cetín žije kultúrou prakticky po celý rok. Rôzne pravidelné i príležitostné podujatia sa tu konajú takmer každý mesiac. Zapája sa do nich množstvo ľudí z viacerých združení a spolkov.Kultúrny kalendár otvárajú veľké novoročné oslavy, po ktorých nasledujú ďalšie typické zimné podujatia.uviedla kultúrna referentka obce Ida Motesická.Na rôzne podujatia je bohaté aj jarné obdobie, keď miestni vinári organizujú degustáciu vín a na pravidelnom majálese sa každý rok zúčastňujú stovky ľudí.hovorí o pravidelných podujatiach Motesická.Ako pripomenula, pevnou súčasťou histórie, ale aj súčasnosti obce, je vinárstvo. Vinársky spolok Kadar okrem pravidelných degustácií začal pripravovať aj pravidelnú vínnu cestu, v rámci ktorej prichádzajú ochutnať víno a pozrieť si vínne domčeky nad dedinou stovky ľudí nielen z Veľkého Cetína, ale aj zo širokého okolia.V obci sa traduje, že vo vinohradoch je taký istý počet pivničiek ako domov v dedine.povedala Motesická.Okrem vinárov a spevokolov sa o kultúru v obci starajú aj miestni citaristi, ktorí mávajú vystúpenia hlavne na jeseň.Neodmysliteľnou súčasťou obce Veľký Cetín je vinárstvo a vinohrady, v ktorých sa od nepamäti pestovala starobylá a dnes už pomerne vzácna odroda vína známa pod viacerými menami. Obvykle sa nazýva kadarka, ale spomína sa napríklad aj ako cetínske biele či bratislavské biele.Nie len dorábaním vína, ale aj históriou vinárstva v obci sa už dlhšie zaoberá Norbert Dudás, ktorý je zároveň aj predsedom veľkocetínskeho vinárskeho spolku Kadar. Podľa jeho slov existovali tunajšie vinohrady ešte skôr ako samotná obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1239.Veľké vinice a rozvinuté vinárstvo boli v okolí Veľkého Cetína určite už na prelome 16. a 17. storočia, keď patrili Ostrihomskému biskupstvu.uviedol Dudás.Z týchto čias pochádzajú aj prvé zmienky o liečivej sile tunajšieho vína. Aj arcibiskup ho údajne rád popíjal práve preto, že mu pomáhalo odstraňovať problémy s trávením.skonštatoval s úsmevom Dudás.Vinárstvo bolo vo Veľkom Cetíne také obľúbené, že kedysi bolo vo vinohradoch údajne toľko vinárskych domčekov a pivníc ako domov v dedine.povedal Dudás.Dnešní vinári sa snažia dávne tradície v obci udržať. Po 50. rokoch minulého storočia, keď komunistický režim znárodňoval aj pôdu a vinohrady, sa už začiatkom 60. rokov podarilo postupne vinárstvo vo Veľkom Cetíne oživovať.povedal Dudás.Veľkocetínski vinári sa aj takýmto spôsobom snažia zoznámiť verejnosť a milovníkov vína s odrodou, ktorá v niektorých starých záznamoch nesie meno ich obce.dodal Dudás.