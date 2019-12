Vďaka Červenému krížu budú mať štedrú večeru aj ľudia bez domova

Humenné 24. decembra (TASR) – Štedrovečernú večeru si v Humennom a okolitých obciach vďaka Červenému krížu dopraje aj stovka ľudí na okraji spoločnosti. Ako pre TASR uviedla riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) Humenné Silvia Knapiková, charitatívnu akciu sa im aj tento rok podarilo zrealizovať pomocou predaja perníkov na vianočných trhoch.



"Nápad vznikol spontánne, keď nám cukrárky zo Sladkých anjelov začali piecť perníky. My sme ich na vianočných trhoch ponúkali za istý príspevok, ktorý sme premenili na štedrovečerné večere pre ľudí žijúcich na ulici alebo na okraji spoločnosti," vysvetlila pôvod myšlienky varenia kapustnice pre núdznych Knapiková.



Výťažok z predaja perníkov tento rok podľa jej ďalších slov predstavoval sumu 400 eur. Ako doplnila, na nákup surovín na kapustnicu i na ďalšie potraviny do darčekových škatúľ táto suma postačuje. "V škatuli je všetko, čo by malo byť na štedrovečernom stole. Jej obsah prispôsobujeme aj podmienkam, v ktorých jednotliví obdarovaní žijú," doplnila s tým, že obdarovaných jednotlivcov či celé rodiny majú už tradične vytypovaných s pomocou starostov okolitých obcí, ktorí s ÚS SČK Humenné spolupracujú. Rozvoz balíčkov zabezpečuje ÚS SČK na vlastné náklady.



Záujem o prípravu štedrovečerných balíčkov zo strany dobrovoľníkov je podľa Knapikovej veľký. V pondelok 23. decembra sa ich na príprave podieľalo 12. "Núdzu o dobrovoľníkov naozaj nemáme. Povedali sme si, že v roku 2020 sa budeme venovať zaškoľovaniu obyvateľstva a umožníme mu aspoň chvíľku pracovať dobročinne. Je to pekné a je to vzájomné. Červený kríž je veľmi vďačný za každú minútu každého dobrovoľníka," dodala.