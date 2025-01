Vďaka darcom pribudlo vlani do krvnej banky približne 170 litrov krvi

Zvolen 8. januára (TASR) - V minulom roku sa vo Zvolene uskutočnilo 12 mobilných kvapiek krvi, ktoré prilákali množstvo darcov z radov domácich obyvateľov, ale aj širšieho okolia. Ako informovala zástupkyňa hovorcu spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková, do odberov sa vlani zapojilo celkom 408 záujemcov, pričom krv mohlo darovať až 346 z nich.



Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea za podpory mesta Zvolen. Za zmienku podľa Ševčíkovej stojí aj trinásta darcovská akcia na zvolenskom štadióne v spolupráci s hokejovým klubom HKM Zvolen, kde krv darovali nielen hokejisti, ale aj ich manželky, tréneri či vedenie klubu.



Ševčíková uviedla, že viacerí darcovia sa zapájajú do mobilných kvapiek krvi už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky. "Vďaka darcom pribudlo v roku 2024 do krvnej banky približne 170 litrov krvi, ktorá pomohla zachraňovať životy. Keďže jedna krvná konzerva dokáže pomôcť až trikrát, vďaka darcom zo Zvolena sme mohli zasiahnuť vo viac ako tisíc prípadoch ohrozenia života detí i dospelých," skonštatovala Ševčíková.



Darcovia sa môžu tešiť aj v roku 2025 na mobilné kvapky krvi, ktoré sa uskutočnia v priestoroch zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Zvolene. Termíny odberov na tento rok sú už zverejnené na webovej stránke nemocnice, najbližší sa uskutoční 23. januára.