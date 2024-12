Vďaka dotácii kúpi Nová Baňa nový šindeľ na strechu radnice

Nová Baňa 14. decembra (TASR) - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu vo výške 68.000 eur, ktorú použije na obnovu strechy historickej radnice. Podľa primátora Novej Bane Branislava Jaďuďa použijú prostriedky len na prvú etapu jej obnovy, a to protézovanie pôvodných prvkov krovu a zakúpenie dreveného šindľa.



S cieľom získať prostriedky na obnovu objektu sa mesto podľa jeho slov zapája do programu Obnov si svoj dom už od roku 2019. Dvakrát bolo úspešné, v roku 2022 získaných 10.000 eur použilo na zameranie skutkového stavu celého objektu a architektonicko-historický výskum. Vlani zase mesto získalo 10.000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na strechu, vežu a krov.



"Tentokrát sme získali 68.000 eur. Žiadali sme viac ako 140.000 eur na celú strechu. Dostali sme ani nie polovicu, takže vieme spraviť len protézovanie trámov a kúpiť šindeľ, ktorý uskladníme," priblížil Jaďuď. Zároveň mesto do konca toho roka podáva ďalšiu žiadosť, aby mohlo v prácach pokračovať.



"Dúfam, že to rozhodnutie príde skôr ako tento rok, lebo musíme v lete, keď neprší, dať dole šindeľ a strechu opraviť," podotkol primátor s tým, že po oprave strechy budú pokračovať v ďalšej obnove objektu, ako je výmena elektroinštalácie či okien. Historická budova radnice totiž nebola podľa Jaďuďa od roku 1960 obnovená.



Budova mestskej radnice je dominantou centra Novej Bane. Pôvodne štvorpodlažná gotická stavba pevnostného charakteru bola postavená po roku 1353. Ako sa uvádza na internetovej stránke mesta, v prvej polovici 18. storočia bola po požiari prestavaná. Odstránili jej tretie poschodie a doplnili ju hranolovou vežou. Aktuálne v budove sídli Pohronské múzeum, nachádza sa tam aj obradná sieň a radničná vináreň.