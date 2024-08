Vďaka MAS Žiarska kotlina získali obce prostriedky na novú techniku

Žiar nad Hronom 9. augusta (TASR) - Obce Kunešov a Horná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom získali prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiarska kotlina finančné prostriedky na obstaranie malej komunálnej techniky. Manažérka MAS Vlasta Kútiková pre TASR uviedla, že ide o prvé rozhodnutia v rámci pridelenej dodatočnej alokácie z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 - 2022.



"Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa už môže pochváliť obec Kunešov a obec Horná Ždaňa. K týmto rozhodnutiam náš riadiaci orgán Pôdohospodárska platobná agentúra Nitra pripravuje ďalšie rozhodnutia o schválení, čo nás nesmierne teší," skonštatovala Kútiková s tým, že na rozhodnutia aktuálne čakajú aj ďalšie obce z regiónu a dva podnikateľské subjekty.



Kútiková to považuje za dôležitý krok k tomu, aby sa do konca júna 2025 podarilo zrealizovať všetky plánované projekty a vyčerpať maximum z pridelených finančných prostriedkov z PRV a prispieť k miestnemu rozvoju v území MAS Žiarska kotlina. Navyše koncom augusta plánuje MAS vyhlásiť ešte jednu výzvu pre mestá a obce.



Obec Kunešov získala 16.300 eur, ktoré použije na nákup troch prídavných zariadení na komunálnu techniku, a to radlicu na sneh, zimný rozmetač a zametacie zariadenie. Obec Horná Ždaňa získala 15.560 eur, za ktoré obstará prídavné zariadenia za traktor - štiepkovač a samostatné zariadenie malej komunálnej techniky - kosačku s nulovým polomerom otáčania.