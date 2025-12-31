< sekcia Regióny
Vďaka plánu obnovy vybudovali v meste Spišská Belá špecializované ZSS
ZSS vzniklo na mieste bývalej kolkárne, v lokalite, kde sa už nachádza mestské komunitné centrum a komunitná záhrada.
Autor TASR
Spišská Belá 31. januára (TASR) - Vďaka plánu obnovy vybudovali v meste Spišská Belá v okrese Kežmarok nové špecializované zariadenie sociálnych služieb (ZSS). Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a miestny poslanec Štefan Bieľak informoval, že ho slávnostne otvoria 9. januára 2026.
Nízkokapacitné zariadenie komunitného typu na Tatranskej ulici je pobytové a bude poskytovať špeciálne sociálne služby pre klientov, ktoré trpia Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, demenciou či organickým psychosyndrómom. Jeho kapacita je 12 lôžok a prevádzkovať ho bude nezisková organizácia Belux, ktorá je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a už vybudovala podobné zariadenie aj v susednej Slovenskej Vsi. „Výstavba tohto zariadenia bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého sa organizácii podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,33 milióna eur,“ uviedol Bieľak s tým, že financovanie poskytovania sociálnych služieb bude viaczdrojové. Jednak cez príspevok zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov PSK a tiež samotného klienta.
ZSS vzniklo na mieste bývalej kolkárne, v lokalite, kde sa už nachádza mestské komunitné centrum a komunitná záhrada. „Oproti tomuto zariadeniu cez cestu mesto plánuje výstavbu nového mestského centra sociálnych služieb s približne 30 až 40 lôžkami ako náhradu za Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach, ktoré by po výstavbe tohto nového mestského centra zaniklo. Mesto tam plánuje poskytovať iný druh sociálnych služieb - služby zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby,“ ozrejmil Bieľak.
Nízkokapacitné zariadenie komunitného typu na Tatranskej ulici je pobytové a bude poskytovať špeciálne sociálne služby pre klientov, ktoré trpia Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, demenciou či organickým psychosyndrómom. Jeho kapacita je 12 lôžok a prevádzkovať ho bude nezisková organizácia Belux, ktorá je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a už vybudovala podobné zariadenie aj v susednej Slovenskej Vsi. „Výstavba tohto zariadenia bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého sa organizácii podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,33 milióna eur,“ uviedol Bieľak s tým, že financovanie poskytovania sociálnych služieb bude viaczdrojové. Jednak cez príspevok zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov PSK a tiež samotného klienta.
ZSS vzniklo na mieste bývalej kolkárne, v lokalite, kde sa už nachádza mestské komunitné centrum a komunitná záhrada. „Oproti tomuto zariadeniu cez cestu mesto plánuje výstavbu nového mestského centra sociálnych služieb s približne 30 až 40 lôžkami ako náhradu za Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach, ktoré by po výstavbe tohto nového mestského centra zaniklo. Mesto tam plánuje poskytovať iný druh sociálnych služieb - služby zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby,“ ozrejmil Bieľak.