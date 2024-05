Vďaka projektu Sila mladých sa študenti učia dizajnovať svoj život

Považská Bystrica 22. mája (TASR) - Podporiť záujem mladých ľudí participovať na verejných veciach bolo hlavným cieľom projektu Sila mladých. Minulotýždňové podujatie na považskobystrickej radnici nadväzovalo na strategický projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja. Informovala o tom Michaela Haladejová z komunikačného odboru mesta.



Študenti sa zoznámili s dizajnovaním vlastného života, sebapoznávaním či kritickým myslením. Na aktivitách sa zúčastnilo 20 žiakov. Zámerom bolo ukázať im, že participovať na veciach verejných a zaoberať sa problémami mladých je možné aj v menších mestách.



"Workshop realizujeme v spolupráci s DASATO Academy. Podporený bol z programu Erasmus+. Druhá aktivita zameraná na participáciu nás ešte len čaká. Máme pripravených množstvo aktivít aj mimo projektu, chceli by sme sa zaoberať témami, ktoré mladým pomáhajú v ich živote a dopĺňajú formálne vzdelávanie v školách," doplnila Haladejová.



Podľa projektovej koordinátorky pre DASATO Academy Marcely Barčákovej študenti by sa často chceli zapojiť do verejných aktivít, no nevedia ako. V rámci projektu im ukazujú, že sa to všetko dá realizovať aj v regiónoch a nie je potrebné odchádzať do hlavného mesta či do zahraničia.



"Je dôležité, aby vedeli, že si môžu v rozvrhu dňa naplánovať množstvo aktivít. Ak nejaký plán nevyjde, nemusia sa báť, je viac ciest vedúcich k cieľu," zdôraznila Barčáková.