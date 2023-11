Vďaka snehovej nádielke sú vo V.Tatrách v prevádzke prvé bežecké trate

Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Vďaka bohatej snehovej nádielke z posledných dní sa podarí vo Vysokých Tatrách a v podhorí uviesť do prevádzky prvé trate pre bežkárov. Areál bežeckého lyžovania Tatraheim na sociálnej sieti informoval, že v stredu ráno prebehla prvá úprava tratí. Na Štrbskom Plese chcú do víkendu pripraviť približne 2,5-kilometrový úsek.



"Snehu ešte nie je toľko, aby sme narysovali stopu, takže trate sme prešli 'nahladko'. Prejdené sú úseky Sibír - Nová Polianka, od Novej Polianky na Vyšné Hágy sa ešte dokončujú práce pri ceste, a teda je to neprejazdné, ďalej okruhy Tatraheim na Tatranskej Polianke, okruh na Novej Polianke a tiež úsek Gerlachov - Tatranská Polianka. Dúfame, že snehu ešte pribudne, pretože na viacerých úsekoch by bolo potrebných ešte aspoň desať centimetrov," priblížil situáciu Peter Mlynár zo Športového klubu polície Vysoké Tatry, ktorý areál prevádzkuje.



V noci z utorka (28. 11.) na stredu upravili na Štrbskom Plese okruh na Mlynickej lúke, taktiež zatiaľ iba "nahladko" na korčuľovanie - skate. Správca Areálu bežeckého lyžovania Snow Peter Mosný uviedol, že stále nie je dostatok snehu na pripravenie stopy. "Prioritou pre nás je príprava dvojkilometrového okruhu, ktorý máme s technickým snehom, pretože slúži hlavne v prípade zlého počasia, aby sme prežili zimu. Chceme v tejto súvislosti požiadať ľudí, aby dodržiavali obmedzenia, nejazdili pod delami a cez hadice. Máme aj veľa pásových vozidiel, ktoré upravujú trate," upozornil.



Do víkendu by chceli pripraviť Mlynickú lúku, časť štadióna v bežeckom areáli a menší okruh pri hornom štadióne v celkovej dĺžke 2,5 kilometra. Prírodného snehu je podľa Mosného stále ešte málo, potrebujú minimálne 15 až 20 centimetrov, aby dokázali pripraviť aj bežeckú stopu a nepoškodili podložie.