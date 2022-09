Vďaka spolupráci s dobrovoľníkmi a ďalšími subjektmi obnovili 2 mosty

Vysoké Tatry 3. augusta (TASR) - Spolupráca s dobrovoľníkmi, firmami a neštátnymi vlastníkmi pozemkov priniesla od začiatku leta do Západných Tatier dva vynovené mosty. "Dovedna by mohli turisti koncom roka prechádzať ponad horské potoky na Liptove a Orave až po desiatich nových premosteniach," informovala Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej stránke.



Ochranári ešte začiatkom letnej turistickej sezóny skonštatovali, že stav turistickej infraštruktúry v najväčšom slovenskom národnom parku nie je všade ideálny. Situáciu podľa Správy TANAP-u komplikuje zákon o správe majetku štátu, ktorý jej nedovoľuje investovať do cudzieho majetku. "Na medializované vyjadrenia postupne zareagovali viaceré súkromné spoločnosti i urbariáty s ponukou na spoluprácu. Na neštátnom území sme preto vytypovali desať mostov s najhorším technickým stavom a dva z nich sa už s finančnou pomocou podarilo opraviť. Jeden v Trnoveckej doline na magistrále a druhý tiež na červeno značenej trase v Kamenistej doline," konkretizuje výsledky spolupráce Správa TANAP-u.



V týchto dňoch majú dobrovoľníci plné ruky práce s obnovou tretieho mosta, tentoraz v Jaloveckej doline na Liptove. Darcovia projekt vopred skonzultovali s ochranármi. Do konca roka plánuje Správa TANAP-u vymeniť na neštátnom území ďalších sedem vytypovaných drevených mostíkov. "Našim cieľom je ďalej pokračovať s revitalizáciou turistickej infraštruktúry tak, aby bola v prvom rade bezpečná pre návštevníkov a prinášala im radosť pri spoznávaní tatranskej prírody," uzatvára Správa TANAP-u.