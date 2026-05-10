VDÝCHLA SPLODINY HORENIA: Pri požiari v Rajci zasahovali hasiči

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Rajec 10. mája (TASR) - Zásah hasičov si v nedeľu popoludní vyžiadal požiar rodinného domu v Rajci v okrese Žilina. Jedna osoba sa nadýchala splodín horenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Požiar domu hasičom nahlásili krátko pred 16.30 h. „V čase vzniku požiaru sa v rodinnom dome nachádzali štyri osoby. Dve osoby pomocou vyvádzacích masiek evakuovali, jedna osoba sa nadýchala splodín horenia,“ uviedol HaZZ.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline spresnilo, že k požiaru došlo na Lúčnej ulici. Na mieste podľa neho zasahuje 12 príslušníkov z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky.
