VDÝCHLA SPLODINY HORENIA: Pri požiari v Rajci zasahovali hasiči
Požiar domu hasičom nahlásili krátko pred 16.30 h.
Autor TASR
Rajec 10. mája (TASR) - Zásah hasičov si v nedeľu popoludní vyžiadal požiar rodinného domu v Rajci v okrese Žilina. Jedna osoba sa nadýchala splodín horenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Požiar domu hasičom nahlásili krátko pred 16.30 h. „V čase vzniku požiaru sa v rodinnom dome nachádzali štyri osoby. Dve osoby pomocou vyvádzacích masiek evakuovali, jedna osoba sa nadýchala splodín horenia,“ uviedol HaZZ.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline spresnilo, že k požiaru došlo na Lúčnej ulici. Na mieste podľa neho zasahuje 12 príslušníkov z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky.
