VEČERNÁ DRÁMA: V obci Limbach došlo k streľbe, strelca zadržali

Bratislava/Limbach 8. januára (TASR) - Na jednej z ulíc v obci Limbach v okrese Pezinok došlo v pondelok večer k streľbe. Strelca polícia obmedzila na osobnej slobode. Postreleného muža previezli do nemocnice. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Na mieste bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá postreleného muža previezla do nemocnice k ošetreniu. Osoba, ktorá mala strieľať bola na mieste obmedzená na osobnej slobode," priblížila Šimková.



Polícia momentálne na mieste vykonáva potrebné úkony spojené so streľbou. Bližšie informácie k prípadu v súčasnosti neposkytuje.