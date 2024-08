Večerná generálka vojenskej prehliadky v B. Bystrici obmedzí dopravu

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Tisícky ľudí prilákal v nedeľu (25. 8.) podvečer do Banskej Bystrice nácvik vojenskej prehliadky k oslavám 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktorá bude mať premiéru 29. augusta o 17.00 h. Druhá generálka sa bude konať v pondelok o 22.00 h a ako tvrdí banskobystrický primátor Ján Nosko, je presvedčený, že aj tá sa uskutoční bez akýchkoľvek problémov a narušenia bežného chodu mesta.



"Už dnes o 22.00 h sa budú cez Štadlerovo nábrežie presúvať vojenské stroje. Približne 200 kusov techniky a okolo 2600 vojakov si vyskúša pripravenosť na blížiace sa oslavy. Ďakujem všetkým obyvateľom za porozumenie a trpezlivosť pokiaľ ide o hluk a dopravné obmedzenia počas nácviku. Verím, že mesto pod Urpínom sa stane dôstojným dejiskom celoštátnych osláv SNP a my všetci spoločne prispejeme k sviatočnej atmosfére tohto významného jubilea," konštatoval Nosko na sociálnej sieti.



Polícia a samospráva upozorňuje, že aj v pondelok počas druhej generálnej skúšky platia uzávery ciest I/69 spájajúcej Banskú Bystricu a Zvolen, od 18.00 h počas prepravy vojenskej techniky, a rýchlostnej cesty R1 od 19.00 h, len pravá strana smer Brezno, premávka bude zobojsmernená v ľavom pruhu. Úplná uzávera nábrežnej komunikácie I/66 platí od 21.00 do 4.00 h 27. augusta. Premávku na Kuzmányho ulici v meste v tom čase zobojsmernia, keďže výjazd z Kapitulskej ulice na hlavný ťah bude neprejazdný.



V deň centrálnych osláv 29. augusta bude komunikácia I/69 uzavretá od 13.00 h, I/66 od 14.00 h a rýchlostná cesta R1 od 14.00 h. Vodičov budú o obmedzeniach informovať dopravné značenia a usmerňovať ich bude polícia.



Na banskobystrických uliciach v okolí Pamätníka SNP budú od polnoci 28. augusta uzávery, zákaz zastavenia platí na uliciach Kuzmányho, Národná, Cikkerova, Kapitulská a Švantnerova s tým, že ulica Kuzmányho bude zobojsmernená.