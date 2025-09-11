Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Regióny

NEHODA V ŽILINE: Zrazili sa tri autá, hlásia aj zranenia

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 11. septembra (TASR) - Traja ľudia sa zranili pri stredajšej (10. 9.) večernej dopravnej nehode na Mostnej ulici v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Na žilinskom mestskom obchvate sa pred 21.00 h zrazili tri osobné autá. „Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline. Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel hasičskej záchrannej služby a zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín.


.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý