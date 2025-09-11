< sekcia Regióny
NEHODA V ŽILINE: Zrazili sa tri autá, hlásia aj zranenia
Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline.
Autor TASR
Žilina 11. septembra (TASR) - Traja ľudia sa zranili pri stredajšej (10. 9.) večernej dopravnej nehode na Mostnej ulici v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Na žilinskom mestskom obchvate sa pred 21.00 h zrazili tri osobné autá. „Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline. Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel hasičskej záchrannej služby a zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín.
