VEČERNÁ STREĽBA: Vo Zvolene bola zranená 65-ročná žena

Zvolen 9. marca (TASR) - Pri sobotňajšej (8. 3.) večernej streľbe na verejnom mieste vo Zvolene zranili 65-ročnú ženu. Podľa banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej utrpela žena, ktorú jedna strela zasiahla do hlavy, zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní.



Ako hovorkyňa priblížila, udalosť sa stala v sobotu okolo 19.00 h na Ulici Karola Šmidkeho vo Zvolene na verejnom mieste. Neznámy páchateľ podľa nej vystrelil z doposiaľ nezistenej zbrane, pravdepodobne zo vzduchovej pušky, pričom jedna strela zasiahla ženu do hlavy.



"Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva," dodala Faltániová s tým, že prípad je v štádiu vyšetrovania.