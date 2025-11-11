< sekcia Regióny
Večerný beh Nitrou prinesie do centra mesta športovú atmosféru

Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - Športovú atmosféru do centra mesta Nitra prinesie Večerný beh Nitrou 2025. Uskutoční sa v stredu 12. novembra v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Večerný beh Nitrou umožní súťažiť bežcom všetkých vekových kategórií, od najmladších žiakov až po veteránov. Dĺžka trate bude od 500 do 2800 metrov podľa veku a pohlavia. Bežecká trať povedie po Štefánikovej triede v centre mesta.
Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať online do 11. novembra do polnoci. Osobná registrácia bude možná aj v deň pretekov pri turistickom informačnom centre na pešej zóne, najneskôr hodinu pred začiatkom disciplíny, upozornil Holúbek.
