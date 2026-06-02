Večerný maratón v Banskej Bystrici pobeží vyše 3200 bežcov
Ako prví sa na trať vydajú bežci na certifikovanej maratónskej trati na 42 kilometrov.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Viac než 3200 bežcov zo 16 krajín sveta sa v sobotu (6. 6.) v Banskej Bystrici postaví na štart tretieho najväčšieho maratónu na Slovensku. Jediný večerný maratón v strednej Európe na kompletne ozvučenej trati oslávi 15-ročné jubileum účastníckym rekordom. TASR o tom za organizátorov informoval Peter Fabok. Ako v utorok doplnila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v súvislosti s maratónom treba počítať s dopravnými obmedzeniami.
„Dramaturgia podujatia ponúka popri maratónskej a polmaratónskej trati na výber aj kratšie výzvy na 10 alebo päť kilometrov. Nebude chýbať ani obľúbená štafeta tri krát sedem kilometrov,“ uviedol Fabok s tým, že program podujatia sa začína slávnostným otvorením na hlavnom pódiu pred obchodným centrom Na Troskách o 17.00 h.
Ako prví sa na trať vydajú bežci na certifikovanej maratónskej trati na 42 kilometrov. O desať minút neskôr sa k nim pridajú účastníci najpočetnejších disciplín na desať a päť kilometrov. Polmaratónci a štafetári pobežia o 19.30 h. Dianie na trati a v cieli budú prenášať kamery nielen na veľkoplošnú obrazovku na pódiu, ale aj ako živý online prenos na sociálne siete.
„Na rýchlej okruhovej trati s minimálnym prevýšením očakávame kvalitné športové výkony. Tradíciou Banskobystrického maratónu je záverečné žrebovanie o ceny spomedzi všetkých, ktorí prebehnú cieľom. Každý účastník sa môže tešiť na pamätnú medailu do skladačky Marathon Tour 2026. Záverečný ceremoniál sa začne na hlavnom pódiu o 22.00 h,“ konštatovala riaditeľka organizačného tímu Alexandra Abtová.
Ako Marhefková upozornila, dočasná uzávera vybraných cestných komunikácií pre motorovú dopravu platí v sobotu od 16.30 h takmer do polnoci.
„V mestskej časti Radvaň sa obmedzenia budú týkať ulíc Sládkovičova a Námestie Ľudovíta Štúra, kde bude uzavretý hlavný ťah. Vjazd a výjazd z vnútroblokov bude možný po alternatívnych trasách. Úplne uzavretá pre motorové vozidlá bude Kalinčiakova ulica. Vodiči sa tiež v uvedených časoch nedostanú na veľký kruhový objazd pred obchodným centrom. Uzavretá bude aj cesta I/66 od Štadlerovho nábrežia po Námestie slobody. Ulica od malého po veľký kruhový objazd pred centrom bude uzavretá už od 13.00 h,“ dodala Marhefková.
Spoje MHD dotknuté uzáverami budú premávať po obchádzkových trasách podľa náhradného cestovného grafikonu.
