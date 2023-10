Večerným Smolenickým zámkom budú sprevádzať grófky Pálffyové

Smolenice 30. októbra (TASR) - Grófky Paulína a Lucia Pálffyové budú od pondelka do stredy (1. 11.) v podvečerných hodinách sprevádzať záujemcov po Smolenickom zámku. Na večerných prehliadkach v svetle lampášov si návštevníci vypočujú príbeh jedného z najznámejších rodov Uhorska. Prehliadka dostala názov Osudové ženy Jozefa Pálffyho, informovala o tom PR manažérka Smolenického zámku Martina Andrisová.



Večerné prehliadky so začiatkom na nádvorí sa budú konať v čase od 17.00 do 20.00 h. "Chceme v tomto dušičkovom čase turistom priniesť originálny zážitok. Zažijú cestu časom a preniknú do tajomstiev minulosti zámku," uviedla. Podujatie je vhodné aj pre deti. Účastníci budú mať zároveň okrem pre verejnosť bežne nedostupných priestorov možnosť pozrieť si novú expozíciu v zámockej kaplnke s názvom Odievanie v premenách času: od renesancie po secesiu. Smolenický zámok naďalej zostáva otvorený počas jesenných prázdnin denne od 11.00 do 15.00 h.



"Počas dňa môžu návštevníci tiež využiť stále prístupné turistické chodníky v Smoleniciach, ktoré sú vhodné na prechádzku v jesennej prírode Malých Karpát. Počas októbra je otvorená aj jaskyňa Driny," doplnil výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.