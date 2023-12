Večeru a darčeky dostali ľudia bez domova na Liptove aj na Orave

Liptovský Mikuláš/Dolný Kubín 24. decembra (TASR) - Štedrú večeru a darčeky dostali v tomto týždni ľudia bez domova v Liptovskom Mikuláši aj Dolnom Kubíne. Potvrdili to zástupcovia samospráv.



"Ľudia bez domova si spoločne vychutnali tradičné hody - voňavú kapustnicu, mäsko so zemiakovým šalátom aj koláče a ovocie," priblížila Romana Nemcová z liptovskomikulášskej radnice.



Bezdomovci majú v Liptovskom Mikuláši možnosť každý deň v roku prísť na teplú polievku, ktorú dostanú v budove Slovenského Červeného kríža (SČK) zadarmo. "O službu je veľký záujem nielen v zime. Samozrejme, v zimnom období im teplá polievka padne lepšie. Zohrejú sa, chvíľu si posedia v teplom prostredí jedálne a oddýchnu si. Okrem polievky dostanú aj teplý nealkoholický nápoj," uviedla riaditeľka SČK Liptovský Mikuláš Marika Kubíková.



Vianočná kapustnica s ľuďmi bez domova mala slávnostnú atmosféru aj v Dolnom Kubíne. Zorganizovali ju pracovníci sociálneho odboru mesta. Drobné darčeky priniesli žiaci zo Základnej školy Petra Škrabáka.



Sociálni pracovníci z mesta sa snažia svojich klientov postupne začleňovať do bežného života. Zaraďujú sa do drobných obecných prác v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prípadne ich mesto začleňuje do dobrovoľníckej činnosti. "Sami sa podieľajú aj na údržbe zariadenia nocľahárne a ohrevne, napríklad maľovaním, čistením a drobnými opravami," vysvetlila vedúca oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu Katarína Trubanová.



V Dolnom Kubíne je pre ľudí bez domova otvorená 24 hodín denne tzv. ohrevňa, ktorá sa nachádza v priestoroch nocľahárne na Ulici Milana Rastislava Štefánika. Prístupná je aj ľuďom pod vplyvom alkoholu. "Nocľaháreň plní účel nielen prenocovania. Občanom bez prístrešia poskytuje priestor na prípravu stravy, vykonanie osobnej hygieny. K dispozícii je šatstvo, obuv a v neposlednom rade nastupuje sociálna práca zameraná na zmiernenie a odstraňovanie dôvodov, pre ktoré sa títo ľudia ocitli v nepriaznivej a zložitej životnej situácii," povedal primátor Ján Prílepok.