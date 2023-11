Slovenské banské múzeum sa zapojí do Týždňa vedy a techniky

Banská Štiavnica 6. novembra (TASR) - Do jubilejného dvadsiateho ročníka Týždňa vedy a techniky, ktorý začal v pondelok a potrvá do 12. novembra, sa zapojí aj Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. V expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku pripravili múzejníci edukačný program s názvom Vykopaním spod zeme sa to nekončí.



Ako informovalo múzeum na svojej internetovej stránke, program, ktorý bude pripravený v Enviroučebni a má dĺžku 90 minút, je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.



Návštevníci sa prostredníctvom programu dozvedia, ako prebieha celý proces získavania drahých kovov od výkopu suroviny cez úpravníctvo a skúšobníctvo. Na záver si vyskúšajú tavenie rudy v hute. V oddychovej zóne budú na nich čakať kreatívne aktivity.