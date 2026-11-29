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Vedci: Piešťanská kúpeľná liečba pomáha pri Parkinsonovej chorobe
Vedeckú štúdiu publikoval tím v medzinárodnom časopise Antioxidants, jej akademickým editorom bol biochemik a priekopník výskumu oxidačného stresu mozgu D. Allan Butterfield z University of Kentucky.
Autor TASR
Martin/Piešťany 29. novembra (TASR) - Tím slovenských vedcov pod vedením Martina Kolíska z Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine ako prvý na svete na molekulárnej úrovni zmapoval, čo sa deje v tele pacientov s Parkinsonovou chorobou po absolvovaní špecializovaného 21-dňového kúpeľného programu v Piešťanoch. Výsledky výskumu ukázali, že liečba priaznivo mení proteíny spojené s touto chorobou. TASR o tom informoval Kolísek.
Vedeckú štúdiu publikoval tím v medzinárodnom časopise Antioxidants, jej akademickým editorom bol americký biochemik a priekopník výskumu oxidačného stresu mozgu D. Allan Butterfield z University of Kentucky.
„Parkinsonova choroba patrí medzi najrýchlejšie rastúce neurodegeneratívne ochorenia na svete a na Slovensku ňou trpí viac ako 20.000 ľudí. Hoci súčasná medicína dokáže zmierňovať jej príznaky, vedci po celom svete hľadajú nefarmakologické postupy, ktoré by dokázali spomaliť samotný postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života pacientov,“ načrtol Kolísek.
Výskumný tím v spolupráci s odborníkmi zo Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany sledoval 32 pacientov s miernou až stredne ťažkou formou Parkinsonovej choroby. Pacienti absolvovali 21-dňový multimodálny program, ktorý spája tradičnú piešťanskú sírnu balneoterapiu a peloidné bahno s cielenou neurofyzioterapiou, meditáciou, aromaterapiou a špeciálnou výživou zameranou na ochranu mozgu. Pomocou špičkovej proteomickej technológie vedci v krvnej plazme pacientov zanalyzovali zmeny u približne 6000 rôznych proteínov.
„Naším cieľom bolo preniesť princípy medicíny založenej na dôkazoch do slovenského kúpeľníctva. Ukázalo sa, že kombinácia prírodných liečivých zdrojov, pohybu a cielenej stravy dokáže u pacientov priaznivo ovplyvniť bunkové dráhy priamo spojené s Parkinsonovou chorobou, znížiť oxidačný stres a obmedziť markery poškodenia mitochondrií - teda bunkových elektrární, ktoré pri tomto ochorení zlyhávajú,“ vysvetlil Kolísek.
Výsledky štúdie podľa neho vítajú nielen odborníci na kúpeľníctvo a extrapyramidálne ochorenia, ale aj samotní pacienti združení v organizáciách Spoločnosť Parkinson Slovensko a ProParkinson SK. „Exaktné vedecké dáta totiž vytvárajú pevný základ pre rokovania so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR o tom, aby bol tento komplexný liečebný program v budúcnosti dostupnejší a plne hradený z verejného zdravotného poistenia,“ dodal.
Vedeckú štúdiu publikoval tím v medzinárodnom časopise Antioxidants, jej akademickým editorom bol americký biochemik a priekopník výskumu oxidačného stresu mozgu D. Allan Butterfield z University of Kentucky.
„Parkinsonova choroba patrí medzi najrýchlejšie rastúce neurodegeneratívne ochorenia na svete a na Slovensku ňou trpí viac ako 20.000 ľudí. Hoci súčasná medicína dokáže zmierňovať jej príznaky, vedci po celom svete hľadajú nefarmakologické postupy, ktoré by dokázali spomaliť samotný postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života pacientov,“ načrtol Kolísek.
Výskumný tím v spolupráci s odborníkmi zo Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany sledoval 32 pacientov s miernou až stredne ťažkou formou Parkinsonovej choroby. Pacienti absolvovali 21-dňový multimodálny program, ktorý spája tradičnú piešťanskú sírnu balneoterapiu a peloidné bahno s cielenou neurofyzioterapiou, meditáciou, aromaterapiou a špeciálnou výživou zameranou na ochranu mozgu. Pomocou špičkovej proteomickej technológie vedci v krvnej plazme pacientov zanalyzovali zmeny u približne 6000 rôznych proteínov.
„Naším cieľom bolo preniesť princípy medicíny založenej na dôkazoch do slovenského kúpeľníctva. Ukázalo sa, že kombinácia prírodných liečivých zdrojov, pohybu a cielenej stravy dokáže u pacientov priaznivo ovplyvniť bunkové dráhy priamo spojené s Parkinsonovou chorobou, znížiť oxidačný stres a obmedziť markery poškodenia mitochondrií - teda bunkových elektrární, ktoré pri tomto ochorení zlyhávajú,“ vysvetlil Kolísek.
Výsledky štúdie podľa neho vítajú nielen odborníci na kúpeľníctvo a extrapyramidálne ochorenia, ale aj samotní pacienti združení v organizáciách Spoločnosť Parkinson Slovensko a ProParkinson SK. „Exaktné vedecké dáta totiž vytvárajú pevný základ pre rokovania so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR o tom, aby bol tento komplexný liečebný program v budúcnosti dostupnejší a plne hradený z verejného zdravotného poistenia,“ dodal.