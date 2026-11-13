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Vedci vyvíjajú nástroj na odhaľovanie greenwashingu v reklame
Výskumníci zároveň porovnávajú výsledky umelej inteligencie s posudzovaním odborníkov, aby zistili, v ktorých prípadoch sa ich hodnotenia zhodujú a kde vznikajú rozdiely.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Výskumníci z Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave vyvíjajú systém umelej inteligencie, ktorý má pomáhať identifikovať zavádzajúce environmentálne tvrdenia v reklame a firemnej komunikácii. Nástroj v rámci projektu Watch analyzuje materiály a upozorňuje na možné znaky takzvaného greenwashingu, čo je praktika, ktorá vytvára dojem, že výrobky, služby alebo činnosť sú ekologickejšie, než v skutočnosti. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM v Trnave.
Ako uviedol, výskumný tím pracuje s 253 reklamnými a firemnými materiálmi zo siedmich oblastí komunikácie. Pri ich hodnotení využíva 29 indikátorov greenwashingu. Medzi sledované znaky patria napríklad všeobecné environmentálne tvrdenia bez dôkazov, zavádzajúce certifikáty, nesplnené ekologické prísľuby či prezentovanie zákonných povinností ako mimoriadnych environmentálnych výhod.
Systém už funguje na výpočtovej infraštruktúre univerzity. „Na fakulte už máme vlastnú umelú inteligenciu. Je to pre nás dôležitý krok, pretože už nie sme odkázaní výlučne na externé komerčné služby. Máme väčšiu kontrolu nad tým, ako systém funguje, s akými dátami pracuje a akým spôsobom ho budeme ďalej rozvíjať,“ uviedol Michal Kubovics z FMK UCM.
V ďalšej fáze ho chcú výskumníci zdokonaľovať pomocou špecializovaných dát a technológie RAG, ktorá umožňuje prepájať odpovede umelej inteligencie s odbornými dokumentmi, vedeckými poznatkami a pravidlami. Dokáže vypočítať skóre a priradiť materiálu farebné hodnotenie, ktoré naznačuje mieru rizika.
Výskumníci zároveň porovnávajú výsledky umelej inteligencie s posudzovaním odborníkov, aby zistili, v ktorých prípadoch sa ich hodnotenia zhodujú a kde vznikajú rozdiely.
Ako vysvetlil Kubovics, cieľom nie je označovať konkrétne firmy za pôvodcov greenwashingu, ale vytvoriť vedecky podložený nástroj na identifikáciu rizikových tvrdení. Samotné použitie zelenej farby či prírodných motívov v reklame podľa neho automaticky neznamená greenwashing. Rozhodujúci je kontext, obsah tvrdení a dôkazy, ktoré ich podporujú.
Doplnil, že nástroj nemá nahrádzať právne posúdenie. Jeho úlohou je upozorniť na problematické formulácie a pomôcť odborníkom pri ich overovaní. Projekt podľa UCM reaguje aj na európske pravidlá zamerané na ochranu spotrebiteľov pred nepodloženými environmentálnymi tvrdeniami.
Ako uviedol, výskumný tím pracuje s 253 reklamnými a firemnými materiálmi zo siedmich oblastí komunikácie. Pri ich hodnotení využíva 29 indikátorov greenwashingu. Medzi sledované znaky patria napríklad všeobecné environmentálne tvrdenia bez dôkazov, zavádzajúce certifikáty, nesplnené ekologické prísľuby či prezentovanie zákonných povinností ako mimoriadnych environmentálnych výhod.
Systém už funguje na výpočtovej infraštruktúre univerzity. „Na fakulte už máme vlastnú umelú inteligenciu. Je to pre nás dôležitý krok, pretože už nie sme odkázaní výlučne na externé komerčné služby. Máme väčšiu kontrolu nad tým, ako systém funguje, s akými dátami pracuje a akým spôsobom ho budeme ďalej rozvíjať,“ uviedol Michal Kubovics z FMK UCM.
V ďalšej fáze ho chcú výskumníci zdokonaľovať pomocou špecializovaných dát a technológie RAG, ktorá umožňuje prepájať odpovede umelej inteligencie s odbornými dokumentmi, vedeckými poznatkami a pravidlami. Dokáže vypočítať skóre a priradiť materiálu farebné hodnotenie, ktoré naznačuje mieru rizika.
Výskumníci zároveň porovnávajú výsledky umelej inteligencie s posudzovaním odborníkov, aby zistili, v ktorých prípadoch sa ich hodnotenia zhodujú a kde vznikajú rozdiely.
Ako vysvetlil Kubovics, cieľom nie je označovať konkrétne firmy za pôvodcov greenwashingu, ale vytvoriť vedecky podložený nástroj na identifikáciu rizikových tvrdení. Samotné použitie zelenej farby či prírodných motívov v reklame podľa neho automaticky neznamená greenwashing. Rozhodujúci je kontext, obsah tvrdení a dôkazy, ktoré ich podporujú.
Doplnil, že nástroj nemá nahrádzať právne posúdenie. Jeho úlohou je upozorniť na problematické formulácie a pomôcť odborníkom pri ich overovaní. Projekt podľa UCM reaguje aj na európske pravidlá zamerané na ochranu spotrebiteľov pred nepodloženými environmentálnymi tvrdeniami.