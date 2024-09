Vedci z SPU pomáhajú vytvoriť geneticky špičkové populácie dobytka

Nitra 30. septembra (TASR) - Geneticky špičkové populácie hovädzieho dobytka pomôže vytvoriť výskum vedcov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. V rámci konzorcia zloženého z troch subjektov verejného výskumného sektora a dvoch firiem sa SPU podieľala na projekte Nukleus, ktorý bol podporený sumou 7,6 milióna eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, informovala Mária Pietová z SPU.



Projekt bol zameraný na zvýšenie genetickej hodnoty, zdravia a úžitkovosti hovädzieho dobytka. Konzorcium pokrylo širokú škálu problematiky od riadenej reprodukcie hospodárskych zvierat, cez zlepšovanie genofondu, výživy, ustajnenia a welfare zvierat až po kvalitu produkcie a tvorbu databáz.



Výskum pozostával z troch hlavných častí. Prvou bol výskum kryoprotektívnych látok, ktoré dokážu chrániť spermie býkov počas zmrazovania. "Proces spracovania a uchovávania inseminačných dávok je už na takej úrovni, že oplodnenie zvierat je úspešné na 80 - 90 percent. Napriek tomu existuje problém, že niektoré spermie sú citlivé na zmrazovanie v tekutom dusíku. Jednou z tém bol preto výskum kryoprotektívnych látok," povedal dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU Norbert Lukáč. Vedcom sa podarilo vyvinúť zmes, ktorá chráni spermie býkov počas zmrazovania. V súčasnosti prebieha záverečné testovanie a postupná aplikácia do receptúry v rámci zmrazovania.



V rámci druhej časti výskumu sa vedci zaoberali genomickou analýzou hovädzieho dobytka. Keďže chovatelia zväčša nemajú financie na to, aby si dávali vypracovávať analýzu, bol o takúto možnosť obrovský záujem. Prihlásilo sa niekoľko desiatok podnikov a otestovalo sa 4300 zvierat, pričom záujem bol ešte väčší. "Genetické testovanie zvierat odhalí gény, ktoré sú zodpovedné napríklad za produkciu mlieka, množstvo tuku, bielkovín, dojiteľnosť, teľnosť, alebo náchylnosť na ochorenia," skonštatoval Lukáč.



Treťou časťou projektu zo strany SPU bolo obstaranie vysoko kvalitných embryí, ktoré sú nositeľmi takých vlastností, ktoré zlepšia parametre produkcie a kvality mlieka. Na základe zadaných kvalitatívnych parametrov sa vysúťažila firma, ktorá dodala embryá. Tie sa distribuovali do rôznych chovov, ktoré splnili zooveterinárne a ďalšie podmienky. Aktuálne je už projekt ukončený a jeho výsledky sa premietajú do praxe. "V súčasnosti sa už rodia z týchto embryí teliatka, ktoré sa stanú jadrom geneticky kvalitného chovu hovädzieho dobytka na Slovensku," povedal Lukáč.