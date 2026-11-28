< sekcia Regióny
Vedci z STU chcú vytvoriť virtuálnu podobu procesu na efektívnu výrobu
Odpoveď hľadajú výskumníci v digitálnom dvojčati na báze umelej inteligencie.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenskí vedci z Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) chcú vytvoriť virtuálnu podobu výrobného procesu, ktorá umožní skúmať rôzne nastavenia zariadení, predvídať ich možné dôsledky a hľadať spôsoby, ako zefektívniť výrobu. Chcú tiež znížiť spotrebu energie a vody či obmedziť výrobné straty. Projekt je zameraný na vývoj inteligentného počítačového modelu potravinárskej linky na spracovanie zemiakov. TASR o tom informoval prodekan pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty Marek Galinski.
Odpoveď hľadajú výskumníci v digitálnom dvojčati na báze umelej inteligencie. Pod týmto názvom sa skrýva počítačový model, ktorý napodobňuje fungovanie skutočnej výrobnej linky. „Je to virtuálna verzia výrobného procesu v reálnom čase, ktorá pomocou údajov a výpočtov dokáže skúmať, ako sa jednotlivé zariadenia navzájom ovplyvňujú a čo sa môže stať, keď zmeníme ich nastavenia,“ uviedol. V počítači bude možné porovnávať rôzne nastavenia, hľadať ich výhody a nevýhody a skúmať, ktoré z nich by mohli priniesť lepšie výsledky.
Výskumníci chcú podľa jeho slov napríklad skúmať, ako sa zmení chod linky pri rôznych rýchlostiach dopravníkov, pri inom dávkovaní pary alebo pri odlišnom načasovaní čistenia filtrov. To, čo by pri skutočnej výrobe znamenalo opakované skúšanie a možné straty, má byť možné preskúmať prostredníctvom počítačových simulácií.
Výskumníkom sa podarilo zrekonštruovať fungovanie linky a overiť prístup k 148 zo 154 plánovaných riadiacich signálov. Vznikol aj prvý počítačový model jej varnej časti. Ten pracuje nielen s údajmi, ktoré zariadenia skutočne merajú, ale aj s výpočtami, pomocou ktorých možno odhadovať teplotu vo vnútri zemiaka či mieru jeho uvarenia.
„Digitálne dvojča by v budúcnosti mohlo pomáhať výrobcom hľadať spôsoby, ako spotrebovať menej vody, pary či elektrickej energie, lepšie načasovať čistenie zariadení alebo predchádzať zbytočným prestojom,“ uviedol prodekan.
Projekt s názvom Návrh a vytvorenie digitálneho dvojčaťa výrobnej linky na spracovanie zeleniny sa realizuje od januára tohto roku do novembra 2029 a je zatiaľ vo výskumnej fáze. „Prvé výsledky sa týkajú analýzy výrobného procesu, zberu údajov a matematického modelovania. Jeho plánovaný prototyp sa má testovať v simulovanom prostredí. Cieľom je vyvinúť softvérové riešenie a postupy, ktoré by mohli firmy využiť pri digitalizácii ďalších priemyselných procesov,“ podotkol.
Odpoveď hľadajú výskumníci v digitálnom dvojčati na báze umelej inteligencie. Pod týmto názvom sa skrýva počítačový model, ktorý napodobňuje fungovanie skutočnej výrobnej linky. „Je to virtuálna verzia výrobného procesu v reálnom čase, ktorá pomocou údajov a výpočtov dokáže skúmať, ako sa jednotlivé zariadenia navzájom ovplyvňujú a čo sa môže stať, keď zmeníme ich nastavenia,“ uviedol. V počítači bude možné porovnávať rôzne nastavenia, hľadať ich výhody a nevýhody a skúmať, ktoré z nich by mohli priniesť lepšie výsledky.
Výskumníci chcú podľa jeho slov napríklad skúmať, ako sa zmení chod linky pri rôznych rýchlostiach dopravníkov, pri inom dávkovaní pary alebo pri odlišnom načasovaní čistenia filtrov. To, čo by pri skutočnej výrobe znamenalo opakované skúšanie a možné straty, má byť možné preskúmať prostredníctvom počítačových simulácií.
Výskumníkom sa podarilo zrekonštruovať fungovanie linky a overiť prístup k 148 zo 154 plánovaných riadiacich signálov. Vznikol aj prvý počítačový model jej varnej časti. Ten pracuje nielen s údajmi, ktoré zariadenia skutočne merajú, ale aj s výpočtami, pomocou ktorých možno odhadovať teplotu vo vnútri zemiaka či mieru jeho uvarenia.
„Digitálne dvojča by v budúcnosti mohlo pomáhať výrobcom hľadať spôsoby, ako spotrebovať menej vody, pary či elektrickej energie, lepšie načasovať čistenie zariadení alebo predchádzať zbytočným prestojom,“ uviedol prodekan.
Projekt s názvom Návrh a vytvorenie digitálneho dvojčaťa výrobnej linky na spracovanie zeleniny sa realizuje od januára tohto roku do novembra 2029 a je zatiaľ vo výskumnej fáze. „Prvé výsledky sa týkajú analýzy výrobného procesu, zberu údajov a matematického modelovania. Jeho plánovaný prototyp sa má testovať v simulovanom prostredí. Cieľom je vyvinúť softvérové riešenie a postupy, ktoré by mohli firmy využiť pri digitalizácii ďalších priemyselných procesov,“ podotkol.