Vedci z Trenčianskej univerzity vyvinuli ekologickú kaučukovú zmes

Trenčín 15. júna (TASR) – Vedecký tím Fakulty priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne vytvoril špeciálnu receptúru na výrobu ekologickej kaučukovej zmesi. Vedecký tím chce na novinku získať medzinárodný patent.



Ako informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková, zmes s obsahom ekologického plniva na báze využitia druhotnej suroviny z energetiky pôvodne vyvinuli na výrobu plných kolies pre rôzne druhy transportných systémov v priemysle, jej unikátne vlastnosti umožňujú aplikáciu aj pre bežné autoplášte. Medzi jej výnimočné vlastnosti patrí nízky valivý odpor a vysoká odrazová pružnosť pri zachovaní optimálnej tvrdosti.



„Vedecký tím prihlásil svoj projekt na získanie medzinárodného patentu a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) ako medzinárodná rešeršná autorita k nemu zaslala v týchto dňoch správu a písomný názor s vysoko pozitívnym výsledkom. Dospela k záveru, že všetky nároky vynálezu sú nové, majú vynálezcovskú podstatu a sú priemyselne využiteľné,“ uviedla Petríková s tým, že v súčasnosti sa pripravuje licenčná zmluva na využívanie vynálezu chráneného patentom a po jeho udelení sa uskutočnia rokovania s priemyselným partnerom, ktorý už oň prejavil záujem.



Univerzita rovnako podala žiadosť o patent aj na Slovensku. Zverejnenie medzinárodného aj slovenského patentu očakáva rektor Jozef Habánik už tento mesiac. „Dlhodobo sa zameriavame na kvalitu a podporu vedy a výskumu na našej akademickej pôde. Takéto výsledky dodávajú nadšenie a zmysel tomu, čo robíme. Už roky som presvedčený o tom, že univerzity by sa mali orientovať na vytváranie vynálezov využiteľných v reálnej praxi. Ak sa naša univerzita zapíše do medzinárodného diania v automobilovom priemysle, bude to pre nás aj pre Slovensko veľké plus,“ skonštatoval rektor.