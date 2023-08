Vedci zo Zvolena pomáhajú ľudom v Ugande s pestovaním a predajom húb

Zvolen 2. augusta (TASR) - Aj do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je pomôcť pri zvyšovaní životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva v juhozápadnej Ugande prostredníctvom pestovania a predaja húb, sú aktuálne zapojení vedci z Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene. "Spolupráca v tejto oblasti prebieha medzi TUZVO a dvomi odbornými inštitúciami v Kabale v Ugande v rámci programu Erasmus+," uviedol pre TASR hovorca TUZVO Ján Lichý.



K ďalším projektom medzinárodnej spolupráce zvolenskej univerzity patrí aj projekt v rámci programu Erasmus+, kde je lídrom konzorcia partnerov Norwegian University of Life Sciences z Nórska.



"Projekt je určený pre mladých farmárov a podnikateľov na vidieku, ktorí chcú začať alebo udržiavať sezónne pastierstvo. Hlavným výstupom bude e-learningový materiál dostupný na webstránkach, ktorý im umožní získať zručnosti a znalosti, aby mohli lepšie reagovať na meniace sa výzvy a nové požiadavky svojej práce," priblížil projekt Lichý.



Jeden z medzinárodných projektov, ktorý TUZVO rieši v rámci programu LIFE, je projekt zameraný na zabránenie vyhynutia dinársko-juhovýchodnej alpskej populácie rysa ostrovida prostredníctvom jej posilnenia a dlhodobej ochrany s pomocou rysov zo životaschopných zdrojových populácií v Karpatoch.



Niektoré z ďalších projektov sú zamerané aj na skúmanie vplyvu prírodného prostredia na kvalitu života hlavne staršej populácie, ale aj na environmentálnu ochranu pôdy a lesov či zníženie klimatických dosahov na životné prostredie. Napríklad cieľom jedného z nich je vyvinúť harmonizovaný rámec monitorovania pôdy a nové holistické postupy hospodárenia s pôdou, ktoré pomôžu zmierniť klimatickú zmenu, prispôsobiť lesy tak, aby sa s klimatickou zmenou vysporiadali, a udržať poskytovanie rôznych ekosystémových služieb nevyhnutných pre ľudské živobytie a blahobyt.



"Slovensko sa zapojilo aj do projektu v rámci schémy Horizont 2020 Green Deal. Ide o medzinárodný výskumný projekt Silvanus, ktorý spája odborníkov z viac ako 15 krajín a ktorý rieši narastajúcu frekvenciu a závažnosť lesných požiarov," uviedol Lichý. "Práve z dôvodu evidentnej zmeny podnebia, narastajúceho počtu dní s vysokými teplotami vzduchu a pôdneho sucha je potrebné sa touto problematikou vážne zaoberať aj v podmienkach Slovenskej republiky," doplnil.